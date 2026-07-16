Адвокат Терских: в суде нельзя говорить про "ментов" и что "все куплено"

В зале суда многое решает не только суть аргументов, но и то, как человек себя ведет. Даже сильные доводы могут потерять вес, если участник процесса невольно настраивает судью против себя – не из‑за позиции по делу, а из‑за манеры держаться и формулировок.
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