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Газета.ру

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Адвокат Терских: в суде нельзя говорить про "ментов" и что "все куплено"

Адвокат Терских: в суде нельзя говорить про "ментов" и что "все куплено"

В зале суда многое решает не только суть аргументов, но и то, как человек себя ведет. Даже сильные доводы могут потерять вес, если участник процесса невольно настраивает судью против себя – не из‑за позиции по делу, а из‑за манеры держаться и формулировок.

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