Газорегуляторный пункт «Силикатный» модернизируют

В Москве приступили к ремонту газорегуляторного пункта «Силикатный», который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Хорошево, Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево, ТЭЦ-16.
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