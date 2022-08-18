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США могут серьёзно навредить России через доллары – экс-депутат Рады

США могут серьёзно навредить России через доллары – экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховный Рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале написал, что руководство США, отчаявшись, что все санкции против России так и не принесли желаемого эффекта, могут начать перевыпуск долларовых купюр, чтобы навредить России.

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