США могут серьёзно навредить России через доллары – экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховный Рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале написал, что руководство США, отчаявшись, что все санкции против России так и не принесли желаемого эффекта, могут начать перевыпуск долларовых купюр, чтобы навредить России.
Бывший депутат Верховный Рады Украины Илья Кива в своём Telegram-канале написал, что руководство США, отчаявшись, что все санкции против России так и не принесли желаемого эффекта, могут начать перевыпуск долларовых купюр, чтобы навредить России.
Свежие комментарии