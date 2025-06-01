Львова-Белова: пострадавшим в Брянской области детям оказывают помощь

Всем пострадавшим после обрушения моста в Брянской области детям оказывается необходимая помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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