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Львова-Белова: пострадавшим в Брянской области детям оказывают помощь

Львова-Белова: пострадавшим в Брянской области детям оказывают помощь

Всем пострадавшим после обрушения моста в Брянской области детям оказывается необходимая помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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