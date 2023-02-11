2Drots и Fight Nights сыграют в финале 1XBET Media Football League

Fight Nights встретятся с 2Drots в финале 1XBET Media Football League. Fights Nights вышли в финал, обыграв в полуфинале SD Family (1:1, 5:3 по пенальти), «дроты» одолели «БроукБойз» (1:0).
Популярные статьи
- Брат Месси: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси»
- Дзюба в «Локо», вылет «ПСЖ» из Кубка Франции, «Реал» в финале КЧМ, камбэк «МЮ», брат Месси бушует, Йоханнес Бо догнал Фуркада, Тедеско принял Бельгию и другие новости
- 81-летний Ле Гре предлагал секс втроем сотрудницам FFF. Следователи считают, что он больше не может руководить федерацией
Свежие комментарии