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2Drots и Fight Nights сыграют в финале 1XBET Media Football League

Fight Nights встретятся с 2Drots в финале 1XBET Media Football League.  Fights Nights вышли в финал, обыграв в полуфинале SD Family (1:1, 5:3 по пенальти), «дроты» одолели «БроукБойз» (1:0).

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