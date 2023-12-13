На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Вадима из Карелии

ПОЖЕРТВОВАТЬ Сегодня День добрых дел на Пятом канале и наша помощь очень нужна маленькому Вадиму! У него одна из самых опасных разновидностей ДЦП, из-за которой практически парализованы и не развиваются ноги.
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