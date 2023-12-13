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Пятый канал

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Вадима из Карелии

На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Вадима из Карелии

ПОЖЕРТВОВАТЬ Сегодня День добрых дел на Пятом канале и наша помощь очень нужна маленькому Вадиму! У него одна из самых опасных разновидностей ДЦП, из-за которой практически парализованы и не развиваются ноги.

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