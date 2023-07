Ubisoft задумала выпустить ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag и полностью основанную на NFT проект Champions Tactics: Grimoria Chronicles; создатели MMO-шутера PIONER опубликовали свежий трейлер и раскрыли больше деталей; представлены первые живые кадры градостроя Pioneers of Pagonia; после провала The Lord of the Rings: Gollum Daedalic Entertainment отказывается от разработки игр; прохождение .