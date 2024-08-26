Молекула выбора между спортом и вкусной едой

Швейцарские исследователи обнаружили, что орексин – молекула, которая отвечает за поддержание мозга в бордствующем состоянии – помогает сделать выбор в сторону физических нагрузок, когда имеется выбор между ними, вкусной пищей и другими вариантами.
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