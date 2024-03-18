Счастливчицы из Новосибирска: Светлана Луговая и Прасковья Панфилова выиграли ценные призы на выборах президента Елена ГалицкаяНа прошлой неделе в Новосибирской области две удачливые жительницы были приятно удивлены, узнав, что стали обладательницами весьма ценных призов, передают журналисты сайта ftimes.
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