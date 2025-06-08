День Святого Духа в 2025 году: суть, история и традиции православного праздника

Сегодня, 9 июня, православные верующие отмечают День Святого Духа, или Духов день. Он выпадает на 51-й день после Пасхи, знаменует сошествие Святого Духа на апостолов и символизирует начало новой эры в христианстве.
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