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Прокуратура отменила возбуждение дела о пропаже изъятых у Лерчек украшений

Прокуратура отменила возбуждение дела о пропаже изъятых у Лерчек украшений

Прокуратура Москвы отменила постановление следствия о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Никиты Тулупова о пропаже украшений, изъятых у блогера Лерчек (настоящее имя ― Валерия Чекалина).

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