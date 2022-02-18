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В Тверской области по просьбе жителей расширят состав подарочного набора для новорожденных

В Тверской области по просьбе жителей расширят состав подарочного набора для новорожденных

В  Тверской области расширяют состав подарочного набора для новорожденных с учетом мнения жителей. Решение о выделении областных средств на эти цели принято на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

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