Массовое ДТП с грузовиками произошло в Ленобласти: что известно

В Ленобласти на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП 16 октября. Рассказываем, что известно.Сразу четыре грузовика и две легковушки столкнулись на 57 километре трассы "Скандинавия" в Ленобласти около семи утра понедельника, 16 октября.