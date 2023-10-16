Массовое ДТП с грузовиками произошло в Ленобласти: что известно

В Ленобласти на трассе "Скандинавия" произошло массовое ДТП 16 октября. Рассказываем, что известно.Сразу четыре грузовика и две легковушки столкнулись на 57 километре трассы "Скандинавия" в Ленобласти около семи утра понедельника, 16 октября.
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