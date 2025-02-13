Азербайджан подал иск против Армении в суд Гааги

Азербайджан направил иск против Армении в Постоянный Арбитражный суд в Гааге. Предметом судебного разбирательства стали действия, приведшие, по мнению Баку, к экологическому ущербу и уничтожению природы Нагорного Карабаха и Восточного Зангезура.
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