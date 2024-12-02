Пентагон инициировал канал связи с Россией по ситуации в Сирии

Пентагон активизировал канал связи с Россией в рамках операции "Непоколебимая решимость" в Сирии. Это позволит избежать недоразумений между близко расположенными силами США и России, заявил пресс-секретарь Патрик Райдер.
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