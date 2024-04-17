Шойгу поручил начать серийное производство медицинских роботов для армии

Министр обороны Сергей Шойгу поручил начать серийное производство перспективных медицинских роботов для российской армии, а один из них в ближайшие дни отправить для апробации в группировку войск в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.
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