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Шойгу поручил начать серийное производство медицинских роботов для армии

Шойгу поручил начать серийное производство медицинских роботов для армии

Министр обороны Сергей Шойгу поручил начать серийное производство перспективных медицинских роботов для российской армии, а один из них в ближайшие дни отправить для апробации в группировку войск в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

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