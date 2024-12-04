Стало известно о недовольстве демократов из-за помилования Хантера Байдена

Американские законодатели, включая многих демократов, раскритиковали решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, поскольку оно политизирует Министерство юстиции и создает систему неравного правосудия.
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