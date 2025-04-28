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Глава "нищенской мафии" в суде. Как проходит процесс над державшей рабов в Балашихе

Глава "нищенской мафии" в суде. Как проходит процесс над державшей рабов в Балашихе

Царьград © Zamir Usmanov/Globallookpress В Подмосковье начался процесс над местной жительницей, обвиняемой в организации современного рабства.

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Комментарии
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Анатолий Чернышев
Мало. Незаконное лишение свободы, удержание документов, насильственные действия т.д.
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4 час.
M
Malina
Оказывается быть рабовладельцем в XXI веке в России - очень выгодно и, практически - безнаказанно.... Очень интересно!!!
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2 час.
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