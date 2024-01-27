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Слуцкого хотят изгнать из Госдумы. Он послушал «Жириновского» и предложил похоронить Ленина

Слуцкого хотят изгнать из Госдумы. Он послушал «Жириновского» и предложил похоронить Ленина

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил похоронить Владимира Ленина рядом с его матерью. Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович счел его идею «разжигающим рознь предложением» и намерен обратиться в Госдуму, чтобы Слуцкого лишили мандата.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
Всё правильно: Ленин сам просил перед смертью похоронить его рядом с его матерью.
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