На Дальнем Востоке, по данным Счетной палаты, заметно снизилось качество воды

Счетная палата отметила заметное ухудшение качества воды на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Общественники напомнили, что на охрану и использование водных объектов региона были направлены почти 18 млрд рублей из фондов федерального бюджета в период с 2020 по 2024 годы.