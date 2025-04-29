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  • Eduard
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На Дальнем Востоке, по данным Счетной палаты, заметно снизилось качество воды

Счетная палата отметила заметное ухудшение качества воды на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Общественники напомнили, что на охрану и использование водных объектов региона были направлены почти 18 млрд рублей из фондов федерального бюджета в период с 2020 по 2024 годы.

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