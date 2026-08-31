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Бизнес журнал. Урал

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Отменён режим беспилотной опасности в Свердловской и Челябинской областях

Отменён режим беспилотной опасности в Свердловской и Челябинской областях

Ранее в Свердловской области беспилотники и их обломки попали в жилые дома и логистический центр, пострадавших нет.

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