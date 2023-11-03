Генералы начали бунт. Требуют прекратить "спектакль" в зоне СВО

Журнал Time опубликовал разгромный текст о физическом и моральном истощении Зеленского, а из украинского Генштаба утекли данные, что боевики отказываются исполнять указания киевского режима, вместо этого выбирая побег и сдачу в плен.
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