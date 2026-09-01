Первая на Урале находка: доцент УрФУ нашёл зуб 37 млн‑летнего кита

Доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета (УрФУ) Максим Синица обнаружил на берегу реки Туры в Свердловской области зуб древнего хищного кита — базилозавра.
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