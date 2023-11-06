Кино: Юрию Смирнову – 85: Почему актёр стал единственным из исполнителей главных ролей в «Вечном зове», кто не получил государственную награду

Сегодня празднует свой 85-й день рождения замечательный актёр Юрий Смирнов. Он сыграл порядка 70 ролей в кино и сериалах, но больше всего запомнился зрителям по своим работам в «Вечном зове» и «Бумбараше».
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