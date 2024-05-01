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Светлаков подпишет контракт с «Трактором» на 3 года. Зарплата – 70 млн рублей за сезон (Михаил Зислис)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. «Нападающий Андрей Светлаков подпишет трехлетний контракт с «Трактором» с ежегодной зарплатой 70 миллионов рублей», – написал Зислис.

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