Алексей Тан

КНДР — кузница, здравница и просто союзник =========== В отличии от мимикрирующих паразитов,... типа ЕВРЕЙСКАЯ белярюси... Казахстан и Армения, ТО ДА!... Северная КОРЕЯ... ЭТО действительный ЕДИНСТВЕННЫЙ у РОССИИ Союзник.... А ГЛАВНОЕ... ЭТО Ким Чен Ын.... ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ на весь мир!... А Российское руководство... ЭТО подтвердило!.