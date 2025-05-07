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КНДР — кузница, здравница и просто союзник

КНДР — кузница, здравница и просто союзник

Совсем недавно военное, а затем и политическое руководство России сделало во многом сенсационное заявление.

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Комментарии
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Алексей Тан
КНДР — кузница, здравница и просто союзник =========== В отличии от мимикрирующих паразитов,... типа ЕВРЕЙСКАЯ белярюси... Казахстан и Армения, ТО ДА!... Северная КОРЕЯ... ЭТО действительный ЕДИНСТВЕННЫЙ у РОССИИ Союзник.... А ГЛАВНОЕ... ЭТО Ким Чен Ын.... ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ на весь мир!... А Российское руководство... ЭТО подтвердило!.
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