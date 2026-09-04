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Крымская газета

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Эксперт по кибербезопасности рассказал, как отличить настоящее приложение от поддельного

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как отличить настоящее приложение от поддельного

Мошенники используют знакомые названия брендов, чтобы вызвать доверие у пользователей. Об этомРИАМО рассказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Морев.

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