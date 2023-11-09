12 ноября "Калуга" проведет домашний хоккейный матч с воронежским "Бураном"

В это воскресенье на ледоваой арене Дворца спорта "Центральный" в Калуге пройдет хоккейный матч. 12 ноября в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет группы "А" клуб "Калуга" встретится с воронежским "Бураном".