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12 ноября "Калуга" проведет домашний хоккейный матч с воронежским "Бураном"

12 ноября "Калуга" проведет домашний хоккейный матч с воронежским "Бураном"

В это воскресенье на ледоваой арене Дворца спорта "Центральный" в Калуге пройдет хоккейный матч. 12 ноября в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет группы "А" клуб "Калуга" встретится с воронежским "Бураном".

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