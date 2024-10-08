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Царьград

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Житель Серпухова захватил общественную парковку у многоквартирного дома

Житель Серпухова захватил общественную парковку у многоквартирного дома

Мужчина начал распределять места по своему усмотрению.В подмосковном Серпухове местный житель захватил парковку у многоэтажного дома № 47 по улице Большая Профсоюзная.

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