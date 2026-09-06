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Аргументы и Факты

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Священник Портнов: Дмитрий Донской помогает верующим в вопросах семьи

Священник Портнов: Дмитрий Донской помогает верующим в вопросах семьи

Жители и гости столицы смогут поучаствовать 6 сентября в Общемосковском крестном ходе, в котором планируется пронести ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, обретенными в Архангельском соборе Кремля.

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