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Что пишут в учебниках в Китае о распаде СССР?

Что пишут в учебниках в Китае о распаде СССР?

В Китае есть поговорка: «Если не забывать прошлое, оно станет учителем для будущего». Для них СССР — это не просто история соседней страны, а живой пример того, как можно и нельзя строить государство.

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