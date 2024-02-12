Юрист предупредил, какие условия по кредитной карте банк может менять

Банк может в одностороннем порядке менять любые условия по кредитной карте, кроме процентных ставок и льготного периода, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников «Прайму».
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