Показано падение японской ракеты-носителя Kairos Япония предприняла ещё одну неудачную попытку запуска ракеты-носителя Kairos.
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Показано падение японской ракеты-носителя Kairos Япония предприняла ещё одну неудачную попытку запуска ракеты-носителя Kairos.
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