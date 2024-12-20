Пенсионерка с Планерной отдала аферистам почти полтора миллиона рублей

Больше 1,4 млн рублей отдала аферистам 70-летняя жительница Планерной улицы. — Пенсионерке позвонила неизвестная и, представившись сотрудником ГБУ «Жилищник», под предлогом необходимости поверки водосчётчиков попросила продиктовать паспортные данные, что женщина и сделала.
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