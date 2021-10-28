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Правительство Пакистана освободило 350 активистов запрещенной группировки

Правительство Пакистана освободило 350 активистов запрещенной группировки

Глава управления КПЭК считает, что США пытаются сорвать деятельность проекта; Исламабад отрицает информацию о заключении соглашения об использовании его воздушного пространства для военных операций США; ФАТФ хочет, чтобы Пакистан продемонстрировал активность в преследовании террористов; Саудовская Аравия направляет Пакистану помощь в размере 3 миллиардов долларов; цены на продовольствие в Пакистане выросли почти в два раза; исламистская группировка «Техрик-е-Лабаик Пакистан» добилась у правительства освобождения более 300 своих активистов — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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