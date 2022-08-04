Директор СОМБ Иванов: три тысячи военных инструкторов из России направят в ЦАР

Власти ЦАР хотят увеличить количество российских военных инструкторов в стране. По словам директора Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, в республику могут отправиться еще три тысячи специалистов из России.
Власти ЦАР хотят увеличить количество российских военных инструкторов в стране. По словам директора Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, в республику могут отправиться еще три тысячи специалистов из России.
Свежие комментарии