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Директор СОМБ Иванов: три тысячи военных инструкторов из России направят в ЦАР

Директор СОМБ Иванов: три тысячи военных инструкторов из России направят в ЦАР

Власти ЦАР хотят увеличить количество российских военных инструкторов в стране. По словам директора Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, в республику могут отправиться еще три тысячи специалистов из России.

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