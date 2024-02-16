Том Хендерсон: Respawn Entertainment делает игру по Star Wars, которую многие ждут Сегодня ...

Том Хендерсон: Respawn Entertainment делает игру по Star Wars, которую многие ждутСегодня известный журналист Том Хендерсон поделился информацией о том, что студия Respawn Entertainment в данный момент делает игру по Star Wars, которую ждут многие фанаты.
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