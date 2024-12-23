Зурабишвили потребовала согласовать внеочередные парламентские выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» согласовать дату внеочередных парламентских выборов до 29 декабря, окончания ее полномочий, сообщает ТАСС.
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