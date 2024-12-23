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Зурабишвили потребовала согласовать внеочередные парламентские выборы

Зурабишвили потребовала согласовать внеочередные парламентские выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» согласовать дату внеочередных парламентских выборов до 29 декабря, окончания ее полномочий, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Elena
Зарубишвили, наверняка, ЦРУ поставило условие: не добьёшься новых выборов - снимем с довольствия. Вот старуха и отрабатывает, аж трясёт её.
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21 час.
ВД
Вовладар Даров
А с кем согласовывать? С бабушкой, которая лежит пятки пиндосам?
Ответить
1 час.

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