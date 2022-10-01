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Тысячи сеянцев маньчжурского ореха высадили в Уссурийске

Тысячи сеянцев маньчжурского ореха высадили в Уссурийске

Высадка лесных культур прошла на территории Уссурийского лесничества в пятницу, 30 сентября. Профессионалы лесной отрасли, волонтеры и студенты ПГСХА высадили четыре тысячи сеянцев маньчжурского ореха на площади в один гектар.

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