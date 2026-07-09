Учёные воспроизвели давление в 3 миллиона атмосфер и температуру 5000 °C, чтобы изучить прочность железа в условиях ядра Земли

Лазерная установка NIF позволила создать условия и проверить поведение железа при экстремальных параметрахУчёные из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) и впервые измерили динамическую прочность железа при температурах и давлениях, соответствующих условиям внутреннего ядра Земли.