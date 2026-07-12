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Next-Gen Ramjet Fuel Propulsion System For Future Offensive, Defensive Missions Tested

Next-Gen Ramjet Fuel Propulsion System For Future Offensive, Defensive Missions Tested

Next-Gen Ramjet Fuel Propulsion System For Future Offensive, Defensive Missions Tested Authored by Prabhat Ranjan Mishra via Interesting Engineering, L3Harris has taken a significant step toward advancing next-generation propulsion technology for future offensive and defensive missions.

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