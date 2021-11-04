Появились заявления о возможной переброске ЗРК С-400 Турции на базу НАТО Инджирлик

Журналисты попросили официального представителя Белого дома Неда Прайса прокомментировать заявления о том, что Турция собирается перебросить ЗРК С-400 российского производства на натовскую авиабазу Инджирлик (совместная база НАТО и ВВС Турции).
Журналисты попросили официального представителя Белого дома Неда Прайса прокомментировать заявления о том, что Турция собирается перебросить ЗРК С-400 российского производства на натовскую авиабазу Инджирлик (совместная база НАТО и ВВС Турции).
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