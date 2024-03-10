«Исправит ли Киркорова могила?»: «Покаявшийся» и съездивший на Донбасс «новый» Филя, выполз на публику в пиджаке за 570 000 рублей!

Скудоумный и петушинообразный Филипп Киркоров продолжает всё делать через свою любимую ж@пу. Скатавшись на Донбасс, подарив детям куклы «Пупс Филипп», спев старые песенки для местных жителей в безопасных домах культуры, обновлённый Филя вернулся в Россию, был сразу прощён и выпущен на ТВ, где и резвится сейчас на федеральных каналах.