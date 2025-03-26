Власти Казахстана заявили о контактах с Украиной в связи с атаками на КТК

Власти Казахстана поддерживает контакты с киевским режимом по поводу обеспечения безопасности инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил заместитель казахстанского министра иностранных дел Алибек Куантыров.
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