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«Интер» уступил «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Интер» уступил «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Первая половина игры прошла без голов при небольшом преимуществе подопечных Симоне Индзаги. Во втором тайме футболисты «Ливерпуля» смогли распечатать ворота Самира Хандановича усилиями Роберто Фирмино после результативной передачи Эндрю Робертсона.

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