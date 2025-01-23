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Массовая вспышка гриппа в Таиланде, Индии и Китае: российские туристы страдают от вируса

Массовая вспышка гриппа в Таиланде, Индии и Китае: российские туристы страдают от вируса

Массовая вспышка гриппа в Таиланде, Индии и Китае: российские туристы страдают от вируса Ирина ВальковаКурорты Таиланда, Индии и Китая, традиционно привлекающие тысячи российских туристов, оказались в центре внимания из-за вспышки гриппа, которая затронула многих отдыхающих.

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