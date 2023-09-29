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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудерметова о том, готовила ли особую тактику против Швентек: «Нет. Я просто старалась верить, что могу ее победить»

Ее спросили, готовила ли она особую тактику на этот матч. До этой встречи она взяла у польки всего 10 геймов в четырех матчах.

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