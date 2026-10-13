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Кристиан Лубутен представил кроссовки TCT Hiker, созданные под влиянием Джейдена Смита

Кристиан Лубутен представил кроссовки TCT Hiker, созданные под влиянием Джейдена Смита

Французский модный дом Christian Louboutin представил новые кроссовки TCT Hiker из мужской зимней коллекции 2026 года.

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