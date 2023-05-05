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Землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 6,3 произошли на западном побережье Японии в префектуре Исикава. Об этом сообщает Главное метеорологическое управление Японии, отвечающее за наблюдение и предупреждение о землетрясениях, цунами и извержениях вулканов.

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