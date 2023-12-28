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Несекретные материалы

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На СВО Россия бьётся с международной террористической группировкой, бьётся за спасение жизней населения Украины!

На СВО Россия бьётся с международной террористической группировкой! Россия и республика Украина являются частями Руси, потомками древней Руси! Сейчас в республике Украине действует террористическая организация с названием Украина, которая, чтобы всех обманывать, специально имеет такое же название, как и у республики Украины: и у этой террористической организации с названием Украина успешно получается всех обманывать, выдавая свои дела за действия республики! Так, когда ВСУ (вооружённые силы Украины) и местное население республики Украины сгоняются на фронт, то все думают, что идут по приказу республики - но в реальности все идут быть убитыми на фронте именно по приказу террористической организации с названием Украина, а не по приказу республики Украины!! Правда ведь подло и сильно всех обманули?!! А терроризм и основан на подлости и обмане!! Весь сам смысл деяний международной террористической группировки в том, что: уничтожить как можно больше потомков славян - в конечном счёте: уничтожить славян и присвоить их земли.

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